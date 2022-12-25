"Девід Мойєс встановив прямий контакт із гравцем. Отже, Вест Хем у гонитві за українцем.

"У Тоттенхема є впевненість щодо Маліновського": журналіст пояснив, чому клуб АПЛ не поспішає з трансфером українця

А Тоттенхем, наскільки я розумію, все ще перебуває на стадії розгляду потенційного трансферу. Тож подивимося, як швидко просунеться процес", – цитує Джейкобса CaughtOffside.

Нагадаємо, Маліновський втратив місце в основі Аталанти в поточному сезоні, загалом зігравши в 14 поєдинках та відзначившись голом та 2 асистами. Головними претендентами на українця, окрім Вест Хема, називають Тоттенхем, Марсель і Ноттінгем Форест.

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