"Моя маленькая "канонирка": Влада Зинченко взяла дочь на дерби Арсенала
3 мая 12:26 - Читати українською
Семья Александра Зинченко пришла поддержать отца в матче против Челси, надев клубные футболки.
18’ Мартин Эдегор
31’ Мартин Эдегор
34’ Габриэл Жезус
Нони Мадуэке 65’
18’ Мартин Эдегор
31’ Мартин Эдегор
34’ Габриэл Жезус
65’ Нони Мадуэке
Арсенал уверенно обыграл Челси. Зинченко помог с двумя голами, но привез один на свои ворота. Украинец имел особую поддержку на трибунах.
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Сашу поддерживала семья – жена Влада и дочь Ева. Обе с эмблемой Арсенала на груди. "Моя маленькая "канонирка", – подписала фото Влада.
Зинченко сохраняет шансы на чемпионство с Арсеналом, но все решает Манчестер Сити. Гвардиола отстает на два очка, имея два матча в запасе.
Арсенал победил Челси и вернул лидерство - Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар
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