Семья Александра Зинченко пришла поддержать отца в матче против Челси, надев клубные футболки.

Арсенал уверенно обыграл Челси. Зинченко помог с двумя голами, но привез один на свои ворота. Украинец имел особую поддержку на трибунах.

Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ после победы над Челси

Сашу поддерживала семья – жена Влада и дочь Ева. Обе с эмблемой Арсенала на груди. "Моя маленькая "канонирка", – подписала фото Влада.

Зинченко сохраняет шансы на чемпионство с Арсеналом, но все решает Манчестер Сити. Гвардиола отстает на два очка, имея два матча в запасе.

Арсенал победил Челси и вернул лидерство - Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар