Сім'я Олександра Зінченка прийшла підтримати батька в матчі проти Челсі, одягнувши клубні футболки.

Арсенал впевнено переграв Челсі. Зінченко допоміг з двома голами, але привіз один на власні ворота. Українець мав особливу підтримку на трибунах.

Зінченко оцінив шанси Арсенала на титул АПЛ після перемоги над Челсі

Сашка підтримувала сім'я – дружина Влада та донька Єва. Обидві з емблемою Арсенала на грудях. "Моя маленька "канонірка", – підписала фото Влада.

Зінченко зберігає шанси на чемпіонство з Арсеналом, однак все вирішує Манчестер Сіті. Гвардіола відстає на два очки, маючи два матчі в запасі.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар