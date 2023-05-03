"Моя маленька "канонірка": Влада Зінченко взяла донечку на дербі Арсенала
3 травня 12:26 - Читать на русском
Сім'я Олександра Зінченка прийшла підтримати батька в матчі проти Челсі, одягнувши клубні футболки.
18’ Мартін Едегор
31’ Мартін Едегор
34’ Габріел Жезус
Ноні Мадуеке 65’
18’ Мартін Едегор
31’ Мартін Едегор
34’ Габріел Жезус
65’ Ноні Мадуеке
Арсенал впевнено переграв Челсі. Зінченко допоміг з двома голами, але привіз один на власні ворота. Українець мав особливу підтримку на трибунах.
Зінченко оцінив шанси Арсенала на титул АПЛ після перемоги над Челсі
Сашка підтримувала сім'я – дружина Влада та донька Єва. Обидві з емблемою Арсенала на грудях. "Моя маленька "канонірка", – підписала фото Влада.
Зінченко зберігає шанси на чемпіонство з Арсеналом, однак все вирішує Манчестер Сіті. Гвардіола відстає на два очки, маючи два матчі в запасі.
Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар
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