Три очка в поединке с "синими" позволили Арсеналу обойти Манчестер Сити на 2 очка и вернуться на вершину АПЛ. Правда, у команды Хосепа Гвардиолы есть две игры в запасе. Зинченко убежден, что "канониры", длительное время возглавлявшие турнирную таблицу, еще имеют шансы на чемпионство.

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"В АПЛ все может случиться. Нужно верить до конца, биться, работать на максимуме и концентрироваться на своей цели. Чемпионство не в наших руках, но все возможно. Если не верить, нет смысла даже стараться тогда. Посмотрим, как все сложится.

Буду ли фанатом Вест Хэма (в матче с Манчестер Сити)? Я – фанат Арсенала", – заявил Зинченко.

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