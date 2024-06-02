Конте в Наполи лишат специфического пункта в контракте – подобное уже было в Челси
Антонио Конте приближается к работе в Наполи. Неаполитанцы, правда, имеют свои специфические условия насчет контракта.
Контракт Конте будет рассчитан до июня 2027 года, и в него не будет входить компенсация за досрочное расторжение соглашения, сообщает Фабрицио Романо.
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Ранее наставник имел такой пункт в контракте с Челси – итальянцу и его тренерскому штабу в итоге выплатили более 30 млн евро.
К слову, Антонио Конте успел поработать в таких клубах, как Ареццо, Бари, Аталанта и Сиена. После этого наставник возглавил Ювентус и начал работать на топ-уровне – сборная Италии, Челси, Интер и Тоттенхэм.
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