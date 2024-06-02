Награду забрал правый защитник мадридской команды Даниэль Карвахаль.

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"Очень динамичная, дисциплинированная и преданная игра крайнего защитника, который продемонстрировал крепкую оборону. Он постоянно давал ширину своей команде и появился в ключевой момент игры. Когда забил, продемонстрировал свое терпение и веру", – вывод технического обозревателя УЕФА.

Добавим, что для 32-летнего Карвахаля это шестая победа в ЛЧ. Защитник является воспитанником Реала и одним из главным символов мегауспешной эпохи.

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