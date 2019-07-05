"Моя красота плохо влияла на профессию": смая привлекательная рефери мира покинула футбол, вернулась и всех поразила

Умопомрачительная бразильянка Фернанда Коломбо влюбила в себя миллионы фанов по всему миру. Ее улыбка сводит с ума ... и вызывает позорное поведение со стороны мужчин.

Ничем неприметный матч звезд чемпионата Эквадора превратился в топ-тренд в социальных сетях благодаря эффектной 30-летний блондинке. Фернанда Коломбо, которая может похвастаться неофициальным статусом самой привлекательной женщины-арбитра в мире, покинула футбол из-за регулярных домаганий со стороны мужчин, но по возвращении – "зажгла" на весь мир. Ее шутка с платком не оставила равнодушным никого.

Женщина-арбитр из Бразилии получила непристойное предложение

¡Ooooleeee!

La brasileña Fernanda Colombo le hizo una broma al ex #RosarioCentral, #Boca y #Colón Damián Díaz en pleno partido de las estrellas de la Liga de Ecuador... pic.twitter.com/g4U06ySUhX — Diario Olé (@DiarioOle) 2 липня 2019 р.

Коломбо стала популярной еще пять лет назад, когда работала на матчах бразильской лиги в роли ассистента. Девушка, которая начинала с модельного бизнеса, стала настоящим секс-символом, регулярно попадая в пикантные рубрики спортивных изданий, а затем неожиданно исчезла. В интервью изданию Marca волшебная Фернанда рассказала, что была вынуждена завершить карьеру из-за собственной внешности.

– Расскажите нам, что случилось в Эквадоре.

– Это была обычная шутка! Я даже не подозревала, что он станет настолько вирусной и подорвет интернет. Я счастлива, что людям понравилось. Хотела показать, что футбол – это не только бизнес, но и развлечение.

– В футболе присутствует сексизм?

– Конечно, но женщины демонстрируют, что также умеют бороться. Не нужно делать разделение по гендерным признакам, женщины могут быть такими же компетентными, как и мужчины. Я считаю, что сексизм в футболе обречен на исчезновение.

– Вы знаете судейское дело изнутри. Обладают ли женщины надлежащим уровнем, чтобы работать на больших матчах?

– Женщины могут судить не хуже, чем мужчины. На женском чемпионате мира они уже доказали, что имеют право работать на больших матчах.

– Как вы относитесь к тому, что многие женщины красятся перед выходом на поле?

– Нам не нужно забывать о своей женственности, тем более – в мужской среде. Женщина должна оставаться женщиной. Она может так же компетент выполнять свою работу, только с женским шармом.

– Ваша красота сильно мешала профессии?

– Я этого не скрываю. Людей интересовала только моя внешность, а не профессиональные навыки. Я страдала от субъективной оценки моей работы. Казалось, что меня оценивают по лицу и фигуре, а это – далеко не лучший комплимент для профессионала.

– Почему вы покинули футбол?

– Я завершила карьеру, потому что женский арбитраж не имеет профессионального статуса в Бразилии. Я не имела никакой поддержки или гарантий, поэтому изменила приоритеты и посвятила себя семье и журналистике. Они были не совместимыми с судейством.

– Несколько дней назад вы получили очень неприятное сообщение...

– Я чувствовала себя опустошенной. Получить это письмо – унижение для любой женщины. Меня пригласили в большую мужскую компанию в качестве эскорта. Мне было очень грустно, ведь я никогда не занималась такими вещами. Нельзя оценивать женщин таким образом.

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