"Моя краса погано впливала на професію": найпривабливіша рефері світу покинула футбол, повернулась та усіх вразила

Чарівна бразилійка Фернанда Коломбо закохала у себе мільйони фанів по всьому світу. Її усмішка зводить з розуму... та викликає ганебну поведінку з боку чоловіків.

Нічим непримітний матч зірок чемпіонату Еквадору перетворився на топ-тренд у соціальних мережах завдяки ефектній 30-річний блондинці. Фернанда Коломбо, яка може похвалитись неофіційним статусом найпривабливішої жінки-арбітра у світі, покинула футбол через регулярні домагання з боку чоловіків, але після повернення – "запалила" на увесь світ. Її жарт з носовичком не залишив байдужим нікого.

Жінка-арбітр з Бразилії отримала непристойну пропозицію

¡Ooooleeee!

La brasileña Fernanda Colombo le hizo una broma al ex #RosarioCentral, #Boca y #Colón Damián Díaz en pleno partido de las estrellas de la Liga de Ecuador... pic.twitter.com/g4U06ySUhX — Diario Olé (@DiarioOle) 2 липня 2019 р.

Коломбо стала популярною ще п'ять років тому, коли працювала на матчах бразильської ліги у ролі асистента. Дівчина, яка починала з модельного бізнесу, стала справжнім секс-символом, регулярно потрапляючи у пікантні рубрики спортивних видань, а потім несподівано зникла. У інтерв'ю виданню Marca чарівна Фернанда розповіла, що була змушена завершити кар'єру через власну зовнішність.

– Розкажіть, що сталось в Еквадорі.

– Це був звичайний жарт! Я навіть не підозрювала, що він стане настільки вірусним та підірве інтернет. Я щаслива, що людям сподобалось. Хотіла показати, що футбол – це не лише бізнес, але й розвага.

– У футболі присутній сексизм?

– Звісно, але жінки демонструють, що також вміють змагатися. Не потрібно робити поділ за гендерними ознаками, жінки можуть бути такими ж компетентними, як і чоловіки. Я вважаю, що сексизм у футболі приречений на зникнення.

– Ви знаєте суддівську справу зсередини. Чи належним рівнем володіють жінки, щоб працювати на великих матчах?

– Жінки можуть судити не гірше, ніж чоловіки. На жіночому чемпіонаті світу вони вже довели, що заслуговують працювати на великих матчах.

– Як ви ставитесь до того, що багато жінок фарбуються перед виходом на поле?

– Нам не потрібно забувати про свою жіночність, тим паче – у чоловічому середовищі. Жінка повинна залишатись жінкою. Вона може так само компетенто виконувати свою роботу, лише з жіночим шармом.

– Ваша краса сильно заважала професії?

– Я цього не приховую. Людей цікавила лише моя зовнішність, а не професійні навички. Я страждала від суб'єктивної оцінки моєї роботи. Здавалось, що мене оцінюють по обличчю та фігурі, а це – далеко не найкращий комплімент для професіонала.

– Чому ви покинули футбол?

– Я завершила кар'єру, бо жіночий арбітраж не має професійного статусу в Бразилії. Я не мала жодної підтримки або гарантій, тому змінила пріоритети і присвятила себе сім'ї та журналістиці. Вони були несумісними з суддівством.

– Декілька днів тому ви отримали дуже неприємне повідомлення...

– Я почувалась спустошеною. Отримати схожий лист – велике приниження для будь-якої жінки. Мене запросили у велику чоловічу компанію в якості ескорту. Мені було дуже сумно, адже я ніколи не займалась такими речама. Не можна оцінювати жінок таким чином.

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