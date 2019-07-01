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Женщина-арбитр классно потроллила игрока в чемпионате Бразилии

16:12 84 Читати українською
Женщина-арбитр классно потроллила игрока в чемпионате Бразилии
Фернанда Коломбо / фото из соцсетей

Рефери Фернанда Коломбо забавно пошутила над одним из игроков во время недавнего поединка в рамках бразильского первенства.

В одном из эпизодов матча Коломбо потянулась в карман, чтобы якобы показать игроку желтую карточку. Тот уже ожидал увидеть перед собой "горчичник", но вместо этого она достала носовой платок и с улыбкой взмахнула пот со лба.

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К слову, Фернанда Коломбо ранее работала моделью, а несколько лет назад стала лайнсменом в бразильской Серии А. Позже она получила статус арбитра ФИФА и начала работать в качестве главного рефери.

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