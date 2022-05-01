"Как встретил войну? Наверное, как и все, проснулся в 4:30 утра от взрывов и стал обзванивать своих родных и друзей, чтобы узнать, как они, и посоветоваться, что делать дальше. Мой каждый день начинается и заканчивается чтением новостей.

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Конечно, бывают периоды, когда я даю себе паузу, поскольку информации очень много, и она тяжелая. Но, конечно, всегда слежу за тем, что у нас происходит. Связывался ли с волонтерами или военными? Да, конечно. И со мной связывались, и я связывался со знакомыми, занимающимися волонтерской и благотворительной деятельностью, помогал им", – поделился Бурда в комментарии официальному сайту Динамо.

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