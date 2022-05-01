В воскресенье, 1 мая, Динамо провело очередную тренировку в Бухаресте на базе сборной Румынии, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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К первой команде присоединились шесть игроков из юношеского состава, которые должны заменить сборников. Фамилии футболистов не называются.

Первую половину тренировки молодежь отработала вместе со всеми, а затем отправилась заниматься индивидуально под руководством ассистентов главного тренера. В полноценный рабочий процесс представители U-19 вольются уже после матча с Базелем, который запланирован на 4 мая.

Напомним, именно после поединка со швейцарцами динамовцы отправятся в лагерь сборной Украины для подготовки к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 с Шотландией.

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