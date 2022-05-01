"Як зустрів війну? Напевно, як і всі, прокинувся о 4:30 ранку від вибухів і почав обдзвонювати своїх рідних та друзів, щоб дізнатися, як вони й порадитись, що робити далі. Мій кожен день починається та закінчується читанням новин.

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Звичайно, бувають періоди, коли даю собі паузу, оскільки інформації дуже багато, і вона важка. Але, звичайно, завжди стежу за тим, що у нас відбувається. Чи зв'язувався з волонтерами чи військовими? Так, звісно. І зі мною зв'язувалися, і я зв'язувався зі знайомими, які займаються волонтерською та благодійною діяльністю, допомагав їм", – поділився Бурда у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що зараз завершується 67-й день війни, яку росіяни розв'язали проти України. Орки очікували легкої перемоги, проте вже третій місяць отримують на горіхи від ЗСУ по всіх напрямках.

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