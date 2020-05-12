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"Могу сказать точно – клубы не договорятся": Шелаев прогнозирует серьезную борьбу за место рестарта УПЛ

11:08 24 Читати українською
"Могу сказать точно – клубы не договорятся": Шелаев прогнозирует серьезную борьбу за место рестарта УПЛ
Олег Шелаев / Фото из открытых источников

Бывший хавбек сборной Украины Олег Шелаев взволнован ситуацией вокруг восстановления украинского первенства.

"Некоторые клубы предлагают доиграть чемпионат и Кубок Украины в Киеве и Львове, другие – против этого. Правы и те, и другие... Могу сказать точно – они не договорятся. Потому что у каждого своя правда.

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Кто за игру только в двух городах – мыслит правильно, поскольку паузы между матчами сейчас будут очень короткими и переезды будут отнимать много времени и сил. Заря, Александрия и Мариуполь против такой идеи, так как им придется решать, где жить и тренироваться в условиях карантина. Одна из этих групп вынуждена будет продавить свой вариант с помощью голосования", – сказал Шелаев в комментарии изданию Footboom.

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с идеей доиграть сезон в УПЛ в двух городах, чтобы уменьшить расходы клубов на перелеты.

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Мариуполь Мариуполь УПЛ коронавирус Олег Шелаев Олег Шелаев Заря Заря Александрия Александрия
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