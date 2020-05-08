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Шаран озвучил официальную позицию Александрии относительно проведения матчей первой шестерки в Киеве

18:17 84 Читати українською
Шаран озвучил официальную позицию Александрии относительно проведения матчей первой шестерки в Киеве
Владимир Шаран / Фото из открытых источников

Главный тренер александрийского клуба Владимир Шаран высказал свое видение возобновления украинского первенства.

"Мы сегодня разговаривали с директором клуба и президентом. Пришли к выводу, что это было бы неправильно, ведь в таком случае нарушится спортивный принцип. Команда не должна все время находиться и играть в другом городе. Мы категорически против этого предложения. Понятно, что другим командам это выгодно.

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К тому же, в Киеве выявлено больше всего случаев коронавируса, это тоже нужно учитывать. Отели, тренировки, восстановление – это все как в тумане. Мы не понимаем, почему семьи должны находиться в Александрии, а мы будем проводить полтора месяца в Киеве. Мы разговаривали с Зарей, они разделяют это мнение. Если такое решение будет принято, мы будем настаивать на нашей позиции", – сказал Шаран в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с идеей доиграть сезон в УПЛ в двух городах, чтобы уменьшить расходы клубов на перелеты.

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Теги
коронавирус УПЛ Заря Заря Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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