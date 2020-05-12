"Можу сказати точно – клуби не домовляться": Шелаєв прогнозує серйозну боротьбу за місце рестарту УПЛ

Колишній хавбек збірної України Олег Шелаєв схвильований ситуацією навколо відновлення української першості.

"Деякі клуби пропонують дограти чемпіонат і Кубок України в Києві та Львові, інші – проти цього. Праві і ті, й інші... Можу сказати точно – вони не домовляться. Тому що, у кожного своя правда.

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Хто за гру лише у двох містах – мислить правильно, оскільки паузи між матчами зараз будуть дуже короткими і переїзди відніматимуть багато часу і сил. Зоря, Олександрія та Маріуполь проти такої ідеї, тому що їм доведеться вирішувати, де жити і тренуватися в умовах карантину. Одна з цих груп змушена буде продавити свій варіант за допомогою голосування", – сказав Шелаєв у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виступив з ідеєю дограти сезон в УПЛ у двох містах, аби зменшити витрати клубів на перельоти.

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