"Макс Дячук, Яцик, Царенко, Боль, Вивчаренко уже конкурируют за место в первой команде. Ребята прогрессируют, получают практику. Может ли Вивчаренко повторить путь Миколенко? Мы видим, что тот же Забарный или Вивчаренко, когда травмы получали основные игроки, их ставят и они играют.

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Что касается Самбы Диалло, это яркий и креативный игрок. Он бы не помешал Динамо, потому что способен конкурировать. Если бы ему доверяли, он мог бы дать нового огня атаке", – рассказал Костюк в комментарии ПроФутбол.

Напомним, 19-летний сенегалец выступает за Динамо U-19 и был одним из лидеров команды в Юношеской лиге УЕФА (8 матчей, 5 голов) в прошлом сезоне. Его соглашение с киевским клубом рассчитано до конца 2026 года.

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