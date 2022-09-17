"Макс Дячук, Яцик, Царенко, Боль, Вівчаренко – вже конкурують за місце у першій команді. Хлопці прогресують, отримують практику. Чи може Вівчаренко повторити шлях Миколенка? Ми бачимо, що той самий Забарний чи Вівчаренко, коли травми отримували основні гравці, їх ставлять і вони грають.

Динамо має колосальний резерв для підсилення – гравець сенсації ЧС-2002 знімає капелюха перед потенційним дебютантом

Що стосується Самби Діалло, то це яскравий та креативний гравець. Він би не завадив Динамо, бо здатен конкурувати. Якби йому довіряли, він міг би дати нового вогню атаці", – розповів Костюк у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, 19-річний сенегалець виступає за Динамо U-19 і був одним із лідерів команди в Юнацькій лізі УЄФА (8 матчів, 5 голів) в минулому сезоні. Його угода з київським клубом розрахована до кінця 2026-го.

Зірочка Динамо привів свою збірну до перемоги в турнірі – єдиний гол фіналу, призи найкращого гравця і бомбардира