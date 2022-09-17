Пап Тьяв, тренер сборной Сенегала из игроков, выступающих только в Африке, поделился впечатлениями от игры полузащитника Динамо Самбы Диалло.

"Выступление Самбы Диалло меня поразило. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком на очень высоком уровне. Снимаю шляпу перед ним, поскольку он долгое время не играл. Я поздравляю тренера Малика Дафа за то, что он сделал ставку на него.

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Он может стать отличным нападающим главной команды Сенегала в будущем. У него есть огромное пространство для усовершенствования. Он показал это в Юношеской лиге УЕФА. Сенегал имеет большую преемственность в U-20, U-23 и местной команде. Необходимо просто правильно использовать это", – цитирует Тьява LeQuotidien.

Напомним, Диалло в статусе капитана молодежной сборной помог Сенегалу одержать победу в Кубке UFOA A U20 (став лучшим игроком и бомбардиром турнира) и пробиться в финальную фазу следующего Кубка африканских наций в категории U-20.

Пап Тьяв выступал за сборную Сенегала с 2001 по 2003 годы (в 16 матчах забил 5 голов). В 2002-м он победным ассистом выводил национальную команду в исторический четвертьфинал чемпионата мира.

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