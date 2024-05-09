"Я так горжусь тобой. Ты ждал своего шанса пять лет, тренируясь после каждой тренировки, в выходные и в отпуске. Ты пожертвовал временем, которое можно было бы провести со своей семьей.

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Ты совершенствовался ежеминутно, чтобы не подвести свою команду, быть для нее стеной. Это твой заслуженный финал. Я верю, что твоя мечта осуществится, ты сыграешь в этом финале и выиграешь этот трофей со своей командой, для фанатов Реала и для своего сына", – написала Анастасия на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией Д состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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