"По-перше, у мене все гаразд, я зараз у Польщі. Моє серце з громадянами Ізраїлю та України, які ще залишилися в країні, і, звичайно ж, з усіма товаришами по команді, бережіть себе.

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У четвер вранці я прокинувся від звуків вибухів та сигналів тривоги, одразу ж зв'язався з одноклубниками та моїми друзями з Києва. Зрозумівши, що мені потрібно подбати про себе, що команда нічого робити не буде, я вирішив поїхати. О 18:30 мене підібрав водій мого друга, українець. Дорога була дуже довгою, божевільні пробки і паніка людей, що втікають, правила дорожнього руху не завжди дотримувалися, а всі заправки були підірвані.

Після більш ніж 15 годин важкої їзди, водій висадив мене біля кордону з Польщею, сподіваючись, що я зможу її перетнути (молодим українським чоловікам виїзд із країни заборонено). На кордоні був великий хаос і десятки тисяч людей, жінок і чоловіків з сім'ями і немовлятами, що плакали, стояли з валізами на морозі, у великій невизначеності. Коли я побачив, що черги не просуваються, що я застряг на місці, то зрозумів, що від мене нічого не залежить, я просто чекаю на ізраїльську рятувальну машину, яка, можливо, зможе мені допомогти.

Після більш ніж 10 годин стояння у черзі з багажем у натовпі людей, прибув автомобіль, якого я чекав. Я з радістю сів у машину, де була ще одна ізраїльська сім'я, і ​​ми разом перетнули кордон. Велике спасибі всім, хто намагався щосили допомогти мені, дуже ціную це.

Моє серце звернене до людей, які ще там і не можуть виїхати, я хотів би допомогти. Я молюся, щоб усі ізраїльтяни, члени моєї команди та громадяни, які перебувають в Україні, змогли покинути країну. Сподіваюся, що важка та складна ситуація незабаром закінчиться", – написав Соломон на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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