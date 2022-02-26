Полузащитник Шахтера Манор Соломон покинул Украину, чтобы не оказаться жертвой нападения России, сообщает Ynet.

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22-летний израильтянин решил прорываться на родину через Польшу – на это у него ушло 29 часов. Футболист в 19:00 24 февраля отправился во Львов. Утром 25 февраля он пересек город в сторону границы с Польшей, пробыв в дороге 13 часов. На границе игрок простоял в очереди 12 часов. В результате ему помогли представители Министерства иностранных дел и Министерства спорта Израиля, которые на своем автомобиле вывезли его в Польшу.

На своей странице в социальной сети Instagram Манор пытался делиться эмоциями от непростого путешествия, написав: "Всем привет, после 16-часового пути я нахожусь на границе с Польшей, уже семь часов жду спасения. Спасибо всем за беспокойство. Надеюсь, скоро это останется. позади". С тех пор он провел еще несколько часов в очереди на границе. В Польше он должен встретиться с двумя своими агентами и с одним из них вылететь в Израиль.

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