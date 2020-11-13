И. о. наставника Львова Виталий Шумский рассказал о подготовке команды во время паузы на матчи сборных, своем будущем и потенциальных новичках.

"11 ноября возобновили тренировочный процесс на своей загородней базе в Брюховичах. Под моим руководством занимается 19 футболистов, за исключением тех четырех, которые вызваны в сборные своих стран.

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Среди них – потенциальный новичок, который находится на просмотре. Он – полузащитник, свободный агент, однако пока еще рано говорить, какие у него шансы остаться во Львове.

Мы планировали провести в ближайшие дни контрольный матч, однако спарринг-партнера найти не удалось. Я не владею информацией, ищет ли клубное руководство нового главного тренера. Мое дело – готовить команду к очередному календарному поединку и не задавать лишних вопросов", – цитирует специалиста Meta-ratings.

Напомним, после отставки Цецадзе и. о. главного тренера стал Виталий Шумский. Под его руководством Львов победил Ворсклу (1:0) и уступил Александрии (0:1). 22 ноября команду ждет противостояние с Десной в 10 туре УПЛ.

Александрия благодаря пенальти удержала минимальную победу над Львовом