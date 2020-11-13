В. о. наставника Львова Віталій Шумський розповів про підготовку команди під час паузи на матчі збірних, своє майбутнє та потенційних новачків.

"11 листопада відновили тренувальний процес на своїй заміської базі в Брюховичах. Під моїм керівництвом займається 19 футболістів, за винятком тих чотирьох, які викликані до збірних своїх країн.

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Серед них – потенційний новачок, який перебуває на перегляді. Він – півзахисник, вільний агент, проте поки що рано говорити, які у нього шанси залишитися у Львові.

Ми планували провести в найближчі дні контрольний матч, проте спаринг-партнера знайти не вдалося. Я не володію інформацією, чи шукає клубне керівництво нового головного тренера. Моя справа – готувати команду до чергового календарного поєдинку і не ставити зайвих питань", – цитує фахівця Meta-ratings.

Нагадаємо, після відставки Цецадзе в.о головного тренера став Віталій Шумський. Під його керівництвом Львів переміг Ворсклу (1:0) та поступився Олександрії (0:1). 22 листопада на команду чекає протистояння з Десною у 10 турі УПЛ.

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