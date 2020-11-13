"Моя справа – не ставити зайвих питань": Шумський – про майбутнє у Львові
В. о. наставника Львова Віталій Шумський розповів про підготовку команди під час паузи на матчі збірних, своє майбутнє та потенційних новачків.
"11 листопада відновили тренувальний процес на своїй заміської базі в Брюховичах. Під моїм керівництвом займається 19 футболістів, за винятком тих чотирьох, які викликані до збірних своїх країн.
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Серед них – потенційний новачок, який перебуває на перегляді. Він – півзахисник, вільний агент, проте поки що рано говорити, які у нього шанси залишитися у Львові.
Ми планували провести в найближчі дні контрольний матч, проте спаринг-партнера знайти не вдалося. Я не володію інформацією, чи шукає клубне керівництво нового головного тренера. Моя справа – готувати команду до чергового календарного поєдинку і не ставити зайвих питань", – цитує фахівця Meta-ratings.
Нагадаємо, після відставки Цецадзе в.о головного тренера став Віталій Шумський. Під його керівництвом Львів переміг Ворсклу (1:0) та поступився Олександрії (0:1). 22 листопада на команду чекає протистояння з Десною у 10 турі УПЛ.
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