Львов под руководством и.о. главного тренера – Виталия Шумского – в предыдущем туре прервал 19-матчевую безвыигрышную серию, удержав домашнюю победу над Ворсклой, но следующий экзамен был не менее тяжёлым. Александрия принимала "горожан" в родных стенах – а здесь она потерпела лишь одно поражение, четырежды забив соперникам по четыре гола. Неделю назад "желто-чёрные" упустили волевую победу над Десной, поэтому сегодня подопечные Владимира Шарана обязаны были бороться за три очка.

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Первый тайм оказался откровенно убогим. У Львова не было ни одного момента или хотя бы намека на него, но и Александрия чего-то конкретного не создала. Хозяева ограничились только высокой активностью в первые 25 минут, но отряд самоубийц за трибунами КСК Ника ничего интереснее ряда перспективных кроссов и рывков не увидел. До перерыва вспоминается только два эпизода: на 23-й минуте Банада с метра умудрился пробить выше ворот (но перед этим зафиксировали офсайд), а на 32-й Ситало пролетел мимо прострела Лучкевича на дальнюю штангу – в последний момент один из защитников удачно подрезал мяч. Всё.

Второй тайм львовяне попытались начать активнее. Так, на 48-й минуте неплохой дальний удар прошёл у Казлаускаса, однако нападающему немного не хватило точности. После этого гости заработали ещё несколько угловых, но постепенно игра скатилась к тому, что мы видели и в первом тайме – Александрия вернула контроль над игрой, но почти не обостряла. Казалось, что эта скука завершится нулями, но на 70-й минуте на помощь пришла рука Клименчука – она ​​коснулась мяча в штрафной "горожан". Арбитр назначил пенальти, а Третьяков его реализовал. 1:0. Обидно, ведь Костик почти дотянулся до сферы.

По логике, игра должна открыться. Действительно, активность повысилась, однако до острого момента дело никак не доходило. Александрия провела несколько перспективных атак без завершения, Львов огрызнулся рядом ещё худших контратак – и все. У гостей даже ударов в защитников не возникало. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев.

Таким образом, Александрия набрала 13 очков, поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе 4 зачётных балла, остаётся на предпоследней строчке.

Дебютант, который остановил Ворсклу: он парировал пенальти на 90+9 минуте и прервал 19-матчевую катастрофическую серию