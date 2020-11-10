Матч между львовской и закарпатской командами в первом туре чемпионата Украины не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе "горожан". Игру перенесли на 15 ноября, однако футболистам опять не суждено встретиться на поле.

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"Руководство Львова обратилось в наш клуб и УПЛ с просьбой перенести игру 15 ноября в связи с вызовом в национальные сборные сразу 6 футболистов основной команды, а именно: Донатаса Казлаускаса (Литва), Микеля Айнсалу (Эстония), Энеса Махмутовича (Люксембург), Владимира Якимца, Назария Ныча и Ореста Костыка (молодежная сборная Украины)", – сообщает на своем сайте ФК Минай.

Сейчас руководство Львова и Миная ведут переговоры о новой дате календарного поединка: рассматривают два варианта – 9 или 15 декабря. О своем решении они сообщат УПЛ, которая и вынесет окончательный вердикт.

Напомним, аутсайдеры элитного дивизиона после 8-ми туров расположились на дне турнирной таблице УПЛ: Минай с 6-ю очками занимает 12-ю строчку, Львов с 4-мя пунктами – последний.

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