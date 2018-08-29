Моджи: Я бы не купил 33-летнего Роналду за такие деньги

Бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи признался, что не стал бы покупать нападающего Криштиану Роналду за большие деньги только ради имени.

"Роналду был приобретен при содействии "Фиата". И кстати, я тоже имел возможность купить его, когда португальцу было 18 лет. Он выступал за лиссабонский Спортинг и должен был перейти в Ювентус за 2,5 миллиона евро и с Саласом в придачу. Но Салас решил уйти в другую команду, а Роналду перешел в Манчестер Юнайтед.

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Тогда в Ювентусе была непростая финансовая ситуация. Этот трансфер стал бы необычной сделкой. Но я не стал бы покупать Роналду в 33 года за столь высокую сумму только ради имени", – цитирует Моджи Corriere dello Sport.

Напомним, Роналду подписал контракт с Ювентусом сроком на четыре года этим летом. Трансфер форварда сборной Португалии из мадридского Реала обошелся туринцам в 112 млн евро. Зарплата игрока в Ювентусе составляет 30 млн в год.

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