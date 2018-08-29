Моджі: Я б не купив 33-річного Роналду за такі гроші

Колишній генеральний директор Ювентуса Лучано Моджі зізнався, що не став би купувати нападника Кріштіану Роналду за великі гроші тільки заради імені.

"Роналду був придбаний за сприяння "Фіата". І до речі, я теж мав можливість купити його, коли португальцю було 18 років. Він виступав за лісабонський Спортінг і повинен був перейти в Ювентус за 2,5 млн євро і з Саласом на додачу. Але Салас вирішив піти в іншу команду, а Роналду перейшов у Манчестер Юнайтед.

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Тоді в Ювентусі була непроста фінансова ситуація. Цей трансфер став би незвичайною угодою. Але я не став би купувати Роналду в 33 роки за таку високу суму тільки заради імені", – цитує Моджі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Роналду підписав контракт з Ювентусом терміном на чотири роки цього літа. Трансфер форварда збірної Португалії з мадридського Реала обійшовся туринцям у 112 млн євро. Зарплата гравця в Ювентусі становить 30 млн на рік.

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