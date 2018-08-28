toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Гол Роналду в ворота Ювентуса признан лучшим в ЛЧ 2017/18

16:12 55 Читати українською
Гол Роналду в ворота Ювентуса признан лучшим в ЛЧ 2017/18
Гол Роналду в ворота Ювентуса / УЕФА

Форвард Ювентуса, который до конца прошлого сезона выступал за Реал, Криштиану Роналду стал автором самого красивого гола Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты голосования на автора лучшего гола Лиги чемпионов 2017/2018.

Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду

Награду получил Криштиану Роналду благодаря удару бисиклетою по воротам своей будущей команды Ювентуса. Вместе с мадридским Реалом португалец выиграл третью ЛЧ подряд.

Этим летом Криштиану перешел в "старую синьору" за 117 млн евро и зарабатывает 30 млн евро в год.

Казираги: Не думаю, что Роналду забьет в Серии А 40 голов за сезон, как он это делал в Ла Лиге

Теги
Лига чемпионов Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
29
мин
Динамо Киев
22:00
Аякс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук