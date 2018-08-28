Гол Роналду в ворота Ювентуса признан лучшим в ЛЧ 2017/18

Форвард Ювентуса, который до конца прошлого сезона выступал за Реал, Криштиану Роналду стал автором самого красивого гола Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты голосования на автора лучшего гола Лиги чемпионов 2017/2018.

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Награду получил Криштиану Роналду благодаря удару бисиклетою по воротам своей будущей команды Ювентуса. Вместе с мадридским Реалом португалец выиграл третью ЛЧ подряд.

Этим летом Криштиану перешел в "старую синьору" за 117 млн евро и зарабатывает 30 млн евро в год.

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