Модрич спровоцировал спор на поле – звезда Реала набросился на арбитра
Полузащитник Реала Лука Модрич не сдержал свой гнев в перерыве матча против Кадиса (3:0).
Мадридцы уверенно победили Кадис, забив три гола. Несмотря на то, что встреча не была тяжелой для Реала, Лука Модрич выразил возмущение арбитром матча.
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В видеотрансляцию попал момент, когда хорват подошел к судье и что-то бурно объяснял ему. Согласно информации Mundo deportivo, Модрич сказал: "Я не спорил, а вы так со мной обращаетесь? Я трижды жаловался вам, но я никогда не проявлял неуважения к вам и не могу говорить?" Что именно разозлило звезду мадридцев пока не известно.
Напомним, что Лука Модрич в текущем сезоне Ла Лиги потерял место в основе Реала. Хорват лишь пять раз выходил с первых минут.
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