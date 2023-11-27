Мадридці впевнено перемогли Кадіс, забивши три голи. Попри те, що зустріч не була важкою для Реала, Лука Модріч висловив обурення арбітром матчу.

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У відеотрансляцію потрапив момент, коли хорват підійшов до судді й щось бурхливо йому пояснював. Згідно з інформацією Mundo deportivo, Модріч сказав: "Я не сперечався, а ви так зі мною поводитеся? Я тричі скаржився вам, але я ніколи не проявляв неповаги до вас і не можу говорити?" Що саме роздратувало зірку мадридців наразі не відомо.

Нагадаємо, що Лука Модріч в поточному сезоні Ла Ліги втратив місце в основі Реала. Хорват лише п'ять разів виходив з перших хвилин.

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