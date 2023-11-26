Реал разгромил Кадис (0:3) в 14-м туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Мадридцы взяли три очка и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги по крайней мере до матча Жироны, который состоится в понедельник, 27 ноября.

Фантастические сейвы Лунина и шоу Родриго принесли Реалу победу над Кадисом – Мадрид вернул лидерство в Примере

Реал еще на первых минутах мог открывать счет, впрочем, свои моменты игроки не реализовали. Все же класс Родриго и Беллингема взял свое. Украинец Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сыграл важную роль в победе. Голкипер совершил четыре сейва и спас свою команду от пропущенных голов.

Сейчас у мадридцев в активе 35 очков после 14 туров. Кадис находится на 16 месте с 10 баллами.