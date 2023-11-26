Реал продолжает качели с Жироной на вершине Ла Лиги. В случае выездной победы над Кадисом мадридцы снова бы возглавили Ла Лигу – как минимум, до завтрашнего вечера. Что наиболее важно, подопечные Карло Анчелотти получили возможность нарастить отрыв от Барселоны до четырех очков.

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Мало кто сомневался в итоге встречи на "Нуэво Мирандилья". Безвыигрышная серия "желтой субмарины" в Ла Лиге продолжалась аж семь туров, начавшись еще в начале сентября. Правда, андалусийцы традиционно дают бой всем лидерам. Реалу тоже было непросто – несмотря на общее доминирование, количество ударов и попаданий в створ было равным, да и по уровню остроты хозяева не сильно уступали.

И все же, класс Реала давал о себе знать. Уже на 3-й минуте гости могли открыть счет в результате дальнего удара Карвахаля, который удачно срикошетил. Ледесма выполнил сейв, а дальше балом начал править Родриго. Его мощный выстрел на 6-й минуте парировал голкипер, однако на 14-й Ереми был бессилен – бразилец получил пас от Джуда, переиграл в штрафной нескольких защитников и эффектно пробил в девятку. 0:1!

Это был предпоследний момент Реала в первом тайме. Еще один опасный эпизод произошел на 45-й минуте, когда Родриго выполнил скидку на Крооса – тот бахнул с полукруга, а мяч рикошетом от защитника полетел "свечой". Беллингем был готов переправить сферу в сетку, но Ледесма не дал.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "бланкос". Во втором тайме они прибавили в активности, а королем вечера стал Родриго. На 54-й минуте обидчик Месси выскочил один на один с Ледесмой и пробил мимо дальнего угла, а на 63-й он немного не успел на добивание после попадания Модрича в штангу. Еще через минуту Родриго поддержал контратаку, принял пас от Модрича, обыграл всю оборону и прошил Ледесму – 0:2!

На 74-й же минуте бразилец еще и прострелил под точный удар Беллингему, записав на свой счет ассист. 0:3. Таким образом, Родриго впервые забил за Реал в трех матчах Ла Лиги подряд, а Джуд обошел Криштиану по количеству голов в Ла лиге в первых 15-ти матчах за "сливочных" – и стал лидером рейтинга.

Финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 0:3, однако этого бы не произошло без Андрея Лунина. Украинец выполнил четыре сейва – два из них вроде и были простыми, но все же соперники пробивали головой с шести метров (просто получилось точно в руки голкиперу). А вот вытянутая бомба от Роджера на 6-й минуте войдет во все хайлайты – Лунин в сногсшибательном прыжке достал мяч из дальней девятки.

В компенсированное время он еще и потянул мощный удар от Окампо из-за пределов штрафной, который летел в дальний нижний. В целом, Андрей отвел от своих ворот 1,21 ожидаемый гол согласно статистике Sofacsore. Портал Fotmob дает более скромные цифры – 0,69 xG, но аж 1,49 по модели xG в плоскости ворот. Как бы там ни было, а Кепа теперь должен нервничать.

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