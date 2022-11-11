Хавбек Реала наделал шума в соцсетях после удивительного промаха в поединке чемпионата Испании против Кадиса (2:1).

В последнем матче перед ЧМ-2022 Лука Модрич запомнился курьезным промахом. На 79-й минуте хорват не попал в пустые ворота с линии вратарской. На тот момент счет был 2:0, а на последних минутах Кадис сократил отставание, заставив мадридцев понервничать.

Реал – Кадис – 2:1 – видео промаха Модрича и гола бывшего игрока львовских Карпат

После игры хорватский хавбек с юмором отреагировал на свою неудачу. "Говорят, кто-то упустил очень хороший шанс", – написал Модрич в Twitter, добавив свою фотографию с матча.

Довершил троллинг 37-летнего ветерана Карло Анчелотти. "Я сказал Луке, что ему очень повезло, что сборная Хорватии назвала состав на ЧМ-2022 до этого промаха", – пошутил наставник Реала.

Напомним, Реал ушел на перерыв в статусе второй команды Ла Лиги. Отставание от Барселоны составляет 2 очка. Следующий поединок команда Анчелотти сыграет уже после чемпионата мира, на который Модрич едет в составе сборной Хорватии.

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