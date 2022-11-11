Хавбек Реала наробив галасу в соцмережах після дивовижного промаху в поєдинку чемпіонату Іспанії проти Кадіса (2:1).

В останньому матчі перед ЧС-2022 Лука Модріч запам'ятався курйозним промахом. На 79-й хвилині хорват не влучив у порожні ворота з лінії воротарського. На той момент рахунок був 2:0, а на останніх хвилинах Кадіс скоротив відставання, змусивши мадридців понервувати.

Реал – Кадіс – 2:1 – відео промаху Модріча та голу колишнього гравця львівських Карпат

Після гри хорватський хавбек з гумором відреагував на свою невдачу. "Кажуть, хтось змарнував дуже гарний шанс", – написав Модріч у Twitter, додавши свою світлину з матчу.

Довершив тролінг 37-річного ветерана Карло Анчелотті. "Я сказав Луці, що йому дуже пощастило, що збірна Хорватії назвала склад на ЧС-2022 до цього промаху", – пожартував наставник Реала.

Нагадаємо, Реал пішов на перерву в статусі другої команди Ла Ліги. Відставання від Барселони складає 2 очки. Наступний поєдинок команда Анчелотті зіграє вже після чемпіонату світу, на який Модріч їде у складі збірної Хорватії.

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