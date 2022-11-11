Мадридский Реал вернулся на победный путь после неожиданного поражения от Райо Вальекано в предыдущем туре. Вот только назвать победу команды Карло Анчелотти над Кадисом уверенной никак нельзя. "Сливочные" сыграли не на полную силу и одержали победу на классе с разницей в один мяч. И это в матче с командой с 19 места турнирной таблицы...

Реал удержал тяжелую победу над Кадисом – гол экс-карпатовца едва не испортил триумфальное возвращение Крооса

Создаётся впечатление, что в матче с Селтиком нападающий Шахтёра Даниил Сикан своим промахом с убойной позиции запустил флешмоб. Не так давно этот трюк повторил форвард Ромы Тамми Абрахам, и вот на сей раз очередь дошла до Луки Модрича. Хорват замыкал пас Винисиуса почти с линии вратарской, но пробил мимо ворот.

Поэтому в этот вечер Реалу пришлось довольствоваться голами Эдера Милитао и Тони Крооса. В составе Кадиса единственным голом отличился бывший игрок львовских Карпат Лукас Перес.