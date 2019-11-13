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Модрич намекнул на трансфер в чемпионат Италии

13:09 36 Читати українською
Модрич намекнул на трансфер в чемпионат Италии
Лука Модрич / Marca

Полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал возможность переезда в итальянскую Серию А.

"Мне нравится Италия, она территориально рядом с Хорватией. Я слежу за этим чемпионатом, потому что там играет много моих соотечественников. Также у итальянцев схожий менталитет с хорватами. Посмотрим, смогу ли я однажды оказаться в чемпионате Италии.

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Сейчас я могу говорить только о Реале, потому что я игрок этого клуба. Мне нравится играть в Мадриде, и сейчас мое будущее связано только с этим клубом", – цитирует Модрича Sky Italia.

К слову, Модрич провел 9 матчей в составе Реала в текущем сезоне, отметившись голом и 3 ассистами. Добавим, что одним из главных претендентов на хорвата является миланский Интер. Также к хавбеку проявляют интерес Тоттенхэм и ПСЖ.

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