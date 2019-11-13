Модріч натякнув на трансфер до чемпіонату Італії

Півзахисник Реала Лука Модріч прокоментував можливість переїзду до італійської Серії А.

"Мені подобається Італія, вона територіально поруч з Хорватією. Я слідкую за цим чемпіонатом, тому що там грає багато моїх співвітчизників. Також у італійців схожий з хорватами менталітет. Подивимося, чи зможу я одного разу опинитися в чемпіонаті Італії.

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Зараз я можу говорити тільки про Реал, тому що я гравець цього клубу. Мені подобається грати в Мадриді, і зараз моє майбутнє пов'язане тільки з цим клубом", – цитує Модріча Sky Italia.

До слова, Модріч провів 9 матчів у складі Реала в поточному сезоні, відзначившись голом та 3 асистами. Додамо, що одним із головних претендентів на хорвата є міланський Інтер. Також до хавбека проявляють інтерес Тоттенхем та ПСЖ.

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