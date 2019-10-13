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Реал готов избавиться от Модрича уже зимой – на хорвата претендуют два топ-клуба

22:15 167 Читати українською
Реал готов избавиться от Модрича уже зимой – на хорвата претендуют два топ-клуба
Лука Модрич / Reuters

Хавбек Реала Лука Модрич в ближайшее время может потерять свое место в мадридском клубе.

Руководство "сливочных" открыто к предложениям по хорвату, информирует Diario Gol.

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Реал разочарован тем, что Модрич резко потерял форму после сверхуспешного 2018 года. Кроме того, полузащитник страдает от постоянных травм, из-за которых пропустил и начало текущего сезона. Все эти факторы заставляют мадридцев задуматься над тем, чтобы продать вице-чемпиона мира уже в ближайшее трансферное окно. Источник добавляет, что на Модрича есть как минимум два претендента – ПСЖ и Тоттенхэм, в котором 34-летний плеймейкер играл до Реала.

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К слову, Королевский клуб летом активно искал усиления для своей полузащиты – пресса сообщала об интересе испанцев к Полю Погба, Кристиану Эриксену и Донни ван де Бееку.

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Трансферы Трансферы Реал Мадрид Лука Модрич Лука Модрич Тоттенхэм Тоттенхэм ПСЖ ПСЖ Испания
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