Модрич получил награду Golden Foot

Обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич добавил к своей коллекции наград еще одну.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич выиграл награду Golden Foot ("Золотой след"), которую вручают футболистам, достигшим 28-летнего возраста, за вклад в развитие футбола. Церемония награждения состоялась в Монако.

Модрич выделил четырех главных претендентов на "Золотой мяч"

34-летний хорват обошел в борьбе за награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски и других. Интересно, что этот приз можно выиграть только один раз в жизни.

К слову, в прошлом году Golden Foot достался нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани. В свое время, в 2005 году, обладателем этой награды стал тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Гол Рамоса изменил историю футбола": интервью Модрича о Реале, "Золотом мяче" и проблемах Бейла в Мадриде