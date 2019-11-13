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Модрич получил награду Golden Foot

00:08 24 Читати українською
Модрич получил награду Golden Foot
Лука Модрич / Фото из соцсетей

Обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич добавил к своей коллекции наград еще одну.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич выиграл награду Golden Foot ("Золотой след"), которую вручают футболистам, достигшим 28-летнего возраста, за вклад в развитие футбола. Церемония награждения состоялась в Монако.

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34-летний хорват обошел в борьбе за награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски и других. Интересно, что этот приз можно выиграть только один раз в жизни.

К слову, в прошлом году Golden Foot достался нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани. В свое время, в 2005 году, обладателем этой награды стал тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Испания Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Шевченко Андрей Шевченко Golden Foot Лука Модрич Лука Модрич
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