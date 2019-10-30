"Гол Рамоса изменил историю футбола": интервью Модрича о Реале, "Золотом мяче" и проблемах Бейла в Мадриде

Обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич в интервью изданию Club del Deportista рассказал о наиболее выдающихся моментах становления своей карьеры. "Футбол 24" приводит самое главное, о чем говорил лидер Реала и сборной Хорватии.

– Каким ты видишь современный футбол с его прессой, интервью, маркетингом, социальными сетями?

Мне нужен только мяч, и играть, без сомнения! Ничего вокруг. Но это сейчас невозможно. Да, мне нравятся социальные сети, особенно Instagram. Это то, что я больше всего использую, чтобы повеселиться и немного изолировать себя от футбола, когда мне это нужно. Но я стараюсь быть просто футболистом, вот что для меня важно. Хотя я признаю, что отвлекаться иногда необходимо, когда вы очень сосредоточены на чем-то.

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– "FIFA The best" и "Золотой мяч" – награды за великолепный сезон или признание того уровня, который демонстрировал на протяжении всей карьеры?

Я думаю, что оба фактора. Это стало признанием всей моей карьеры и, в частности, наградой за очень хороший год, в котором мне посчастливилось снова выиграть Лигу чемпионов, что очень непросто. Мне посчастливилось быть причастным к впечатляющей серии Реала. А также выйти в финал чемпионата мира с такой страной, как Хорватия, что для нас является чем-то, что невозможно объяснить даже словами.

Я не люблю говорить о себе, но я думаю, что лично я провел очень хороший сезон, и футбольные люди видели и признали это. Это не совпадение, когда так много людей из разных уголков мира сходятся на одной мысли. Журналисты, болельщики, которые голосуют, товарищи по команде, соперник ... То, что весь мир футбола объединяется, – это что-то очень сложно и очень красиво.

– Твоя карьера связана с Гаретом Бейлом в Тоттенхэме и Мадриде. Нет ли ощущения, что мы не видим его лучшей игры на постоянной основе?

На самом деле, Гарет и я очень похожи. Мы застенчивы, и иногда мы мало говорим. Гарет говорит и понимает испанский, и здесь царит хорошая атмосфера, он очень хорошо ладит со своими товарищами по команде и рад наслаждаться Мадридом – лучшим клубом в мире. Конечно, каждый выбирает свой собственный путь, и вы должны уважать их образ жизни. У меня с ним очень хорошие отношения.

– Как произошло превращение из плеймейкера на центрального полузащитника?

Мы должны вернуться немного назад, в то время, когда я выступал за Тоттенхэм. Это произошло еще в Премьер лиге. Я всегда играл плеймейкера. Даже иногда, как вы обычно называете это здесь, в Испании, "фальшивую" девятку. И потом первыми, кто поставил себя на эту позицию, были Харри Реднапп (тогдашний наставник Тоттенхэма) и Славен Билич, бывший тренер сборной Хорватии.

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Когда меня перевели на позицию центрального полузащитника, я начал чувствовать себя лучше. Увидел, что могу дать больше команде, а мой футбол может быть более полезным. Это правда, что когда я пришел в команду Жозе Моуринью, я вернулся в более высокую позицию в начале. Однако в конце сезона (люди, возможно, не помнят этого) сам Моуринью в игре с Манчестер Юнайтед в Олд Траффорд вернул меня в середину поля. При Анчелотти я остался там, и я думаю, что результат не заставил себя ждать. То, чего мы достигли за эти годы, поражает всех.

– Смог бы Реал выиграть все те трофеи без легендарного гола Серхио Рамоса в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне?

Трудно выдвигать гипотезы... Я не знаю, возможно, этот гол немного изменил историю футбола в Европе. Реал и до того уже много выиграл, правда, они не выигрывали Лигу чемпионов в течение 12 лет. Этот гол изменил что-то, мышление изменилось. Мы стали сильнейшими в Европе, и команды снова нас боялись.

В футболе менталитет очень важен, потому что 12 лет всиговорили о "десиме, десиме, десиме...". Было что-то ментальное, с Моуринью команда трижды выходила в полуфинал. Было трудно преодолеть этот ментальный барьер, и когда мы вышли в финал и победили с этим голом Рамоса, вы знаете, как это... Я до сих пор чувствую, как по коже бегут мурашки, когда об этом вспоминаю.

Мы показали сильный характер, не сдаваясь, и, в конце концов, мой угловой, после которого забивает Серхио. В итоге, этот гол стал историей, которая изменила все. Вероятно, если бы не он, то не было бы всех тех успехов, которых Реал достиг позже.

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