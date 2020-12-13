"Модрич и Кроос чертовски хороши": Зидан неистовствует от победы над Атлетико
Главный тренер Реала Зинедин Зидан откровенно доволен победой над Атлетико (2:0) в мадридском дерби.
"Я доволен нашей игрой на протяжении всего матча, как и в Лиге чемпионов перед этим. И как мы это сделали! Против Атлетико, который не проигрывал в Ла Лиге 26 матчей.
Реал Мадрид – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча
Мы давили на все участки поля в течение матча, не оставляя в покое Атлетико. Мы очень хорошо контролировали игру. У соперника был только один шанс.
Кроос и Модрич? Они нужны были нам, чтобы находить подход к воротам соперника. Играя быстро, осуществляя диагональные передачи, мы нашли дыры в защите. Они оба чертовски хороши, просто исключительные игроки. Бензема тоже. И Васкес был феноменальный, и Карвахаль, и наш капитан Рамос, и Варан. И все были в порядке!
Ротация? Посмотрим. Мы провели три матча с небольшими изменениями в составе, но я собираюсь задействовать всех", – цитирует Зидана Marca.
Добавим, после 13-ти туров "сливочные" расположились третьими с 23 очками в активе. Атлетико остался первым, имея 26 зачетных пунктов.
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