Реал победил Атлетико в 13 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Атлетико на "Футбол 24".

Атлетико потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Реал с первых минут матча завладел инициативой и на 15-й минуте закономерно открыл счет. Это Каземиро ударом головой замкнул подачу с углового.

Реал уверенно победил Атлетико в мадридском дерби – команда Симеоне потерпела первое поражение в Ла Лиге

После перерыва картина игры не изменилась, и Реал забил во второй раз. Дани Карвахаль решился на выстрел из-за пределов штрафной – мяч попал в штангу и от спины Яна Облака залетел в сетку ворот. Финальный свисток зафиксировал победу команды Зинедина Зидана со счетом 2:0.

"Бланкос" набрали 23 очка и поднялись на третью позицию, приблизившись к первой на расстояние трёх зачетных баллов. Атлетико лидирует в турнирной таблице с 26 пунктами в активе, да ещё и имеет матч в запасе.