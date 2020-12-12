Атлетико перед дерби поражений в чемпионате ещё не знал, опережая Реал на шесть зачётных баллов с матчем в запасе. "Матрасники" шли в лидерах чемпионата, но о шансах на триумф в Ла Лиге можно было бы говорить лишь в случае победы на "Альфредо ди Стефано". На этот поединок Диего Симеоне выпустил в старте Суареса и Фелиша, придержав на лавке Сауля и Корреа – Зинедин Зидан, в свою очередь, выставил практически тот же состав, что и на Боруссию М. Исключением стало отсутствие Родриго, вместо которого вышел Карвахаль – он сменил в роли правого фулбэка Васкеса, которого переместили в атаку.

Реал с первых минут захватил контроль над мячом, в то время как Атлетико сосредоточился на борьбе за зоны. Впрочем, довольно быстро стало очевидно, что никакой борьбы не существует – "сливочные" банально возят "матрасников", катая мяч по всей площади чужой половины поля. Моменты не заставили себя долго ждать: на 6-й минуте Модрич выстрелил с дистанции мимо дальнего угла, а на 10-й Бензема с линии штрафной пробил в ближний – Облак перевёл мяч в каркас. В конце концов, такой футбол вылился во взятие ворот на 15-й минуте – это Каземиро замкнул подачу с углового точным ударом головой под ближнюю штангу. 1:0!

К сожалению, это был последний опасный момент в первом тайме, хотя доминирование Реала течение последующих 30 минут никуда не исчезло. "Сливочные" держали мяч 70% игрового времени, но нанесли лишь два дальних удара (один заблокировали, второй улетел к воробьям) – у Атлетико же до перерыва не было ни ударов, ни атак. Весь тайм "матрасники" провели в роли статистов. Это был тотальный провал. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе "королевского клуба".

Второй тайм Диего Симеоне начал с тройной замены, вместо Эрреры, Фелипе и Карраско бросив в бой Корреа, Лоди и Лемара. Чуть позже он снимет с игры ещё и Фелиш ради Сауля. Изменить этим содержание игры гостям не удалось – Реал контролировал мяч так, что к 62-й минуте аж три игрока Атлетико сели на жёлтые карточки, хотя долгое время моментов не возникало.

"Матрасники", однако, имели шанс сравнять на 55-й, когда Варан сбросил прострел с фланга точно на ногу Лемару. Тома метров с семи пробил мимо ближнего угла, а Карвахаль на 63-й с подъёму попал в правый нижний метров с 25-ти – мяч рикошетом от штанги влетел в Облака, а от него уже закатился в ворота. 2:0! Гол записали именно на голкипера. По такой игре это был приговор.

И действительно, в последующие двадцать минут на поле не возникло ни одного момента, кроме дальнего и неточного выстрела Сауля. Реал всё так же катал мяч без обострения, а Атлетико всё так же шокировал пассивностью. Впрочем, в заключительной части встречи "королевский клуб" позволил себе расслабиться, что сразу же привело к двум эпизодам в исполнении гостей – на 80-й минуте Сауль головой в упор замкнул подачу с левого фланга (Куртуа парировал), а Лемар на 83-й с линии штрафной пробил выше ворот. Это привело "сливочных" в себя, и уже на 90-й делать разгром мог Васкес – впрочем, удар с правого края штрафной в ближнюю девятку вытащил Облак. К сожалению, вытащить своих партнёров из поражения Яну было не под силу.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала со счетом 2:0. "Бланкос" набрали 23 очка и поднялись на третью позицию, приблизившись к первой на расстояние трёх зачетных баллов. Атлетико лидирует в турнирной таблице с 26 пунктами в активе, да ещё и имеет матч в запасе.