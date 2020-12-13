"Я задоволений нашою грою протягом всього матчу, як і в Лізі чемпіонів перед цим. І як ми це зробили! Проти Атлетіко, який не програвав в Ла Лізі 26 матчів.

Реал Мадрид – Атлетіко – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Ми тиснули на всі ділянки поля протягом матчу, не залишаючи в спокої Атлетіко. Ми дуже добре контролювали гру. У суперника був лише один шанс.

Кроос і Модріч? Вони потрібні були нам, щоб знаходити підхід до воріт суперника. Граючи швидко, здійснюючи діагональні передачі, ми знайшли прогалини в захисті. Вони обидва вкрай чудові, просто виняткові гравці. Бензема теж. І Васкес був феноменальний, і Карвахаль, і наш капітан Рамос, і Варан. Та всі були в порядку!

Ротація? Подивимося. Ми провели три матчі з невеликими змінами в складі, але я збираюся задіяти всіх", – цитує Зідана Marca.

Додамо, після 13-ти турів "вершкові" розташувались третіми з 23 очками в активі. Атлетіко залишився першим, маючи 26 залікових пунктів.

Реал впевнено переміг Атлетіко у мадридському дербі – команда Сімеоне зазнала першої поразки у Ла Лізі