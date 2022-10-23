"Если честно, это хороший вариант для меня. Мне рассказывали, что здесь отличный коллектив. Верю, что буду чувствовать себя в нем хорошо. Знаю, что за команду играет много хороших футболистов. С нетерпением ожидаю первой игры за Рух.

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Хочу забить как можно больше голов, думаю, что у меня будут такие возможности. Также отдаю себе отчет, что для этого нужно много работать.

Тренировочная база? Признаюсь: одна из самых лучших, где мне пришлось побывать за мою карьеру. Теперь следует игрой доказывать, что я достоин здесь находиться.

Об УПЛ знаю не так много. Сейчас у меня есть возможность подробнее познакомиться, изучить особенности чемпионата, посмотреть матчи. Но мне известно, что украинская лига достаточно сильна.

Переезд в Украину? Таково мое личное решение. Осознаю, что многие игроки сюда не приехали бы. Но для меня это вызов, я хочу оставаться в игре", – цитирует Энобахара официальный сайт Руха.

Напомним, 23-летний нигериец является воспитанником Вулверхэмптона. За первую команду "волков" провел 49 поединков и забил 3 мяча. Играл в арендах в Килмарноке, Ковентри и Уигане. После ухода из АПЛ выступал за АЕК, Ист Бенгал, Ковентри и Хапоэль.

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