Верес в рамках 9-го тура УПЛ принимает Зарю, а Рух встретится с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – Заря

Большинство болельщиков вместо поединка в Ровно включит битву между Динамо и Ворсклой, однако эта встреча также является важной. Возможно, она даже окажется интереснее, ведь победитель этой пары выйдет на третье место в УПЛ. В случае с ровенчанами можно говорить о возвращении в топ-3, ведь именно там они и находились до старта тура.

По игре так оно и есть. Подопечные Юрия Вирта идут третьими в таблице ожидаемых очков и четвертыми по ожидаемым голам. Правда, в течение трех матчей подряд команде не удавалось победить, что очень раздражало тренера, однако в поединке со Львовом печальная серия "народного клуба" завершилась. Осталось только получить дебютную победу на обновленном родном стадионе.

Правда, СК Днепр-1 указал Вересу на его потолок, устроив разгром. Интересно, как ровенчане проявят себя на фоне Зари, у которой очень непростой сезон. Луганчане мощно стартовали, одержав победы над Ворсклой, Динамо и Львом (и забив каждому по три гола), однако статистика говорила об оверперформансе команды. От подопечных Патрика ван Леувена ожидался спад.

Так и случилось - в следующих трех турах коллектив не знал побед, причем Рух и СК Днепр-1 отгрузили в ворота Мацапуры по три мяча. Впрочем, в предыдущем туре "черно-белые" уже сами "оторвались" на Черноморце (4:0). Словом, с этим коллективом все очень неоднозначно. Следующие поединки должны показать, что собой представляет Заря на самом деле – и Верес выглядит прекрасным экзаменатором.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Заря

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич – Кучеров, Клёц – Дахновский, С. Шарай, Г. Пасич – Гайдучик

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Шахов, Булеца, Чурко – Кирюханцев, Нагнойный, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекеры считают фаворитом Зарю, однако коэффициент на ее победу приближается к уровню 2,0. То есть, даже конторы не уверены в силах луганчан, что и неудивительно. Подопечные Патрика ван Леувена чередуют серии классных матчей с провальными, а оверперформенсы – с недобором очков и голов. В общем, команда должна была бы идти второй половине таблицы, но она борется за бронзу.

Верес более стабильный. При этом ривненчане будут играть дома. Самое главное, "народный клуб" всегда создает достаточное количество моментов – и они логичны. Вообще, назвать коллектив Юрия Вирта явно слабее Зари язык не поворачивается. Соперники примерно равны, поэтому мы рискнем поставить на ничью.

Рух – Металлист 1925

Львовский футбол продолжает радовать яркими историями. К счастью, они ограничиваются не только резонансными заявлениями клуба после поражений – есть и чисто спортивные изюминки.

Движение Леонида Кучука давно приучило болельщиков, что играет сугубо на результат и не собирается придумывать что-то особенное в своем футболе. На старте сезона это вылилось в серию из трех подряд поражений, да и вообще "желто-черные" идут в двух очках от четверки аутсайдеров. Вместе с тем, львовяне переехали Зарю (3:1), до последних секунд держали боевую ничью с СК Днепр-1 (2:3), сдержали крепкий Верес (2:2) и победили Ворсклу.

По ожидаемым очкам Рух должен был бы идти аж на пятой позиции в турнирной таблице. Секрет Леонида Кучука кроется в контригре – при наличии пространства "новая оборона Львова" превращается в очень опасный коллектив. Даже в матче с Динамо команда выглядела небезнадежно.

Сегодня же пространство точно должно быть, ведь в гости приехал Металлист 1925. Харьковчане имеют худшую оборону в УПЛ – соперники наиграли у их ворот аж на 15,17 ожидаемых голов. В этом плане у "желто-синих" огромный отрыв, ведь никто не допустил моментов больше, чем на 12,5 ожидаемых пропущенных. К счастью, кураж поймал голкипер Мозиль, благодаря которому коллектив пропустил только 8 голов.

В атаке Металлист 1925 выглядел симпатично. По средней остроте ударов команда уступает только Ворскле, однако сегодня все может быть иначе. Вчера харьковский клуб шокировал неожиданным разрывом контракта с Валерием Кривенцовым – причем вместе с главным тренером ушли и ассистенты. На утро информации о новом коуче еще не было. Трудно представить, как на это отреагируют футболисты.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Металлист 1925

Рух: Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Шершень – Мартынюк – Русин, Вачиберадзе, Габелок, Ременюк – Пономарь

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Неожиданная отставка Валерия Кривенцова прямо перед матчем на выезде вряд ли обойдется без последствий. Впрочем, даже под его руководством существовали сомнения в способности сдержать атаку Руха – оборона у Металлиста 1925 слишком слабая. "Желто-синие" компенсировали проблемы симпатичной игрой в атаке, но нынче все может пойти наперекосяк.

Букмекеры явного фаворита определить не смогли, назначив почти равные коэффициенты на победу обоих коллективов. Действительно, смена тренера в Металлисте 1925 может дать и неожиданный эффект – подобные перестановки всегда придают футболистам импульс. Впрочем, решить глубокие тактические проблемы за сутки он вряд ли позволит. Именно поэтому мы рискнем поставить на победу львовян.

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