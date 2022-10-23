"Якщо чесно, це хороший варіант для мене. Мені розповідали, що тут чудовий колектив. Вірю, що почуватимуся в ньому добре. Знаю, що за команду грає багато хороших футболістів. Із нетерпінням очікую першої гри за Рух.

Рух підписав скандального колишнього форварда Вулверхемптона

Хочу забити якомога більше голів, думаю, що у мене будуть такі можливості. Також усвідомлюю, що для цього потрібно багато працювати.

Тренувальна база? Зізнаюся: одна з найкращих, де мені довелося побувати за мою кар’єру. Тепер варто грою доводити, що я гідний тут перебувати.

Про УПЛ знаю не так багато. Зараз у мене є нагода детальніше познайомитися, вивчити особливості чемпіонату, переглянути матчі. Але мені відомо, що українська ліга доволі сильна.

Переїзд в Україну? Таким є моє особисте рішення. Усвідомлюю, що багато гравців сюди б не приїхали. Але для мене це виклик, я хочу залишатися у грі", – цитує Енобахара офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, 23-річний нігерієць є вихованцем Вулверхемптона. За першу команду "вовків" провів 49 поєдинків і забив 3 м'ячі. Грав в орендах у Кілмарноці, Ковентрі та Вігані. Після відходу з АПЛ виступав за АЕК, Іст Бенгал, Ковентрі та Хапоель.

Верес – Зоря, Рух – Металіст 1925: анонс матчів УПЛ