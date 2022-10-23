"Багато гравців не приїхали б в Україну": екс-форвард Вулверхемптона озвучив мотиви переходу в Рух
Новачок "жовто-чорних" Брайт Енобахар прокоментував свій трансфер у львівську команду.
"Якщо чесно, це хороший варіант для мене. Мені розповідали, що тут чудовий колектив. Вірю, що почуватимуся в ньому добре. Знаю, що за команду грає багато хороших футболістів. Із нетерпінням очікую першої гри за Рух.
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Хочу забити якомога більше голів, думаю, що у мене будуть такі можливості. Також усвідомлюю, що для цього потрібно багато працювати.
Тренувальна база? Зізнаюся: одна з найкращих, де мені довелося побувати за мою кар’єру. Тепер варто грою доводити, що я гідний тут перебувати.
Про УПЛ знаю не так багато. Зараз у мене є нагода детальніше познайомитися, вивчити особливості чемпіонату, переглянути матчі. Але мені відомо, що українська ліга доволі сильна.
Переїзд в Україну? Таким є моє особисте рішення. Усвідомлюю, що багато гравців сюди б не приїхали. Але для мене це виклик, я хочу залишатися у грі", – цитує Енобахара офіційний сайт Руха.
Нагадаємо, 23-річний нігерієць є вихованцем Вулверхемптона. За першу команду "вовків" провів 49 поєдинків і забив 3 м'ячі. Грав в орендах у Кілмарноці, Ковентрі та Вігані. Після відходу з АПЛ виступав за АЕК, Іст Бенгал, Ковентрі та Хапоель.