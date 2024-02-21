Время Стефано Пиоли на посту главного тренера Милана подходит к концу.

Летом Пиоли, скорее всего, покинет Милан, информирует портал Calciomercato.com. В настоящий момент времени руководство клуба находится в поисках его преемника и всё больше посматривает в сторону наставника Болоньи Тьягу Мотты.

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Боссам "россонери" нравится, как бразило-итальянский специалист развивает молодых талантливых игроков и прививает своим командам атакующий стиль игры. Под руководством Мотты Болонья сенсационно поднялась на пятое место турнирной таблицы Серии А и всерьёз сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

Сообщается, что советник клуба Златан Ибрагимович придерживается другого мнения и хотел бы видеть во главе команды Антонио Конте, последним местом работы которого был Интер.

После 25 туров чемпионата Италии Милан занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера Интера на 11 очков. При этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.

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