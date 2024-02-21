Влітку Піолі, найімовірніше, покине Мілан, інформує портал Calciomercato.com. Зараз керівництво клубу перебуває в пошуках його наступника і все більше поглядає в бік наставника Болоньї Тьягу Мотти.

Монца – Мілан – 4:2 – відео голів і огляд шаленого матчу

Босам "россонері" подобається, як бразило-італійський фахівець розвиває молодих талановитих гравців і прищеплює своїм командам атакувальний стиль гри. Під керівництвом Мотти Болонья сенсаційно піднялася на п'яте місце турнірної таблиці Серії А і всерйоз змагається за потрапляння в зону Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що радник клубу Златан Ібрагімовіч дотримується іншої думки і хотів би бачити на чолі команди Антоніо Конте, останнім місцем роботи якого був Інтер.

Після 25 турів чемпіонату Італії Мілан посідає третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Інтера на 11 очок. При цьому у "нерадзуррі" є гра в запасі.

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