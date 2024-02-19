Милан уступил Монце в рамках 25 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан провалил матч по всем параметрам. В конце первого тайма "россонери" пропустили дважды: сперва Чау привез пенальти, а затем Монца организовала быструю контратаку и удвоила преимущество.

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Стефано Пиоли пытался спасти ситуацию тройной заменой в перерыве, однако лишь появление Жиру помогло сократить отставание. Пулишич сравнял счет, что выглядело подвигом, учитывая игру в меньшинстве после удаления Йовича.

Однако в компенсированное время Милан пропустил еще два гола. Бондо пушечным ударом загнал мяч в сетку, а точку во встрече поставил воспитанник Милана Коломбо, которого Монца удачно арендовала.